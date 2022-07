Conte a Letta: "Se stiamo insieme in Sicilia corriamo uniti anche alle politiche" (Di venerdì 22 luglio 2022) "Ormai la macchina delle primarie Siciliane è partita e domani il Movimento vi prenderà parte. In queste ore però leggo diverse dichiarazioni arroganti da parte del Pd. Non accettiamo la politica dei due forni. Quel che vale a Roma vale a Palermo". E' con queste parole che Giuseppe Conte contribuisce ad alimentare la tensione tra il Movimento cinque stelle e il Partito democratico. Dopo il deragliamento del governo Draghi, ad opera dei grillini (oltre che di Lega e Forza Italia), i rapporti tra i due partiti sono ai minimi storici. E anche tra lo stesso Conte e il segretario Letta non c'è più grande feeling. In vista delle elezioni politiche il Pd dovrà decidere se continuare a insistere sulla costruzione del cosiddetto campo largo, allargato ai Cinque stelle. anche ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 22 luglio 2022) "Ormai la macchina delle primariene è partita e domani il Movimento vi prenderà parte. In queste ore però leggo diverse dichiarazioni arroganti da parte del Pd. Non accettiamo la politica dei due forni. Quel che vale a Roma vale a Palermo". E' con queste parole che Giuseppecontribuisce ad alimentare la tensione tra il Movimento cinque stelle e il Partito democratico. Dopo il deragliamento del governo Draghi, ad opera dei grillini (oltre che di Lega e Forza Italia), i rapporti tra i due partiti sono ai minimi storici. Etra lo stessoe il segretarionon c'è più grande feeling. In vista delle elezioniil Pd dovrà decidere se continuare a insistere sulla costruzione del cosiddetto campo largo, allargato ai Cinque stelle....

