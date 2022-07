Consulta: oggi in piazza del Quirinale concerto di Piovani, per promuovere cultura costituzionale (Di venerdì 22 luglio 2022) Roma, 22 gen. (Adnkronos) - Questa sera alle 21,20 in piazza del Quirinale si terrà il concerto Il sangue e la parola eseguito dal Maestro Nicola Piovani, in prima assoluta e in diretta su Rai 3, con l'Orchestra e il Coro del Teatro dell'Opera di Roma, le due voci di soprano Maria Agresta e Maria Rita Combattelli e la voce recitante di Andrea Pennacchi. Il concerto - nato da un'idea del Maestro Piovani, promosso dalla Corte costituzionale e organizzato in collaborazione con la Rai e il Teatro dell'Opera di Roma - si svolgerà alla presenza del Presidente della Repubblica, delle più alte cariche dello Stato e di esponenti della società civile. Prosegue così l'apertura all'esterno della Corte costituzionale per incontrare la società civile, conoscere, ... Leggi su iltempo (Di venerdì 22 luglio 2022) Roma, 22 gen. (Adnkronos) - Questa sera alle 21,20 indelsi terrà ilIl sangue e la parola eseguito dal Maestro Nicola, in prima assoluta e in diretta su Rai 3, con l'Orchestra e il Coro del Teatro dell'Opera di Roma, le due voci di soprano Maria Agresta e Maria Rita Combattelli e la voce recitante di Andrea Pennacchi. Il- nato da un'idea del Maestro, promosso dalla Cortee organizzato in collaborazione con la Rai e il Teatro dell'Opera di Roma - si svolgerà alla presenza del Presidente della Repubblica, delle più alte cariche dello Stato e di esponenti della società civile. Prosegue così l'apertura all'esterno della Corteper incontrare la società civile, conoscere, ...

CardRavasi : Oggi festeggiamo la nomina a Membri del Dicastero per i Vescovi di Paul Tighe, Segretario del già Pontificio Consig… - shinelikefire : @SalvBr1 Sì, per fortuna i comitati con cui spesso collaboriamo anche, dopo un anno di lotta, sono riusciti a mette… - Latina_Oggi : Nelle zone agricole i volumi delle case possono essere ricollocati Il Comune illustra alla Consulta Tecnica il nuov… - MonrealeNews : Si trova nei pressi del parcheggio. La Consulta: “Una nostra vittoria” - RegionePuglia : Da oggi #18luglio negozi, botteghe artigiane e locali possono richiedere il riconoscimento come Attività storica p… -