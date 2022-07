Consolato della Romania di Torino in campo per il 730 (Di venerdì 22 luglio 2022) Gli appuntamenti dell’Agenzia delle Entrate con le persone alle prese con il 730 precompilato si arricchiscono di una inedita partnership: la Direzione regionale del Piemonte ha in programma due incontri realizzati in collaborazione con il Consolato generale di Romania di Torino di cui il Console Generale Ioana Gheorghias . Il primo appuntamento è stato in presenza, giovedì 7 luglio, a partire dalle ore 16.00, presso la Sala Castello della Direzione regionale a corso Vinzaglio 8, Torino. Per il secondo appuntamento, ci si è trasferiti on line, con il webinar programmato per venerdì 8 luglio, sempre a partire dalle 16.00. Durante l’incontro i funzionari della Direzione regionale coadiuvati dai consulenti della Sezione di Assistenza Multicanale di ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 22 luglio 2022) Gli appuntamenti dell’Agenzia delle Entrate con le persone alle prese con il 730 precompilato si arricchiscono di una inedita partnership: la Direzione regionale del Piemonte ha in programma due incontri realizzati in collaborazione con ilgenerale dididi cui il Console Generale Ioana Gheorghias . Il primo appuntamento è stato in presenza, giovedì 7 luglio, a partire dalle ore 16.00, presso la Sala CastelloDirezione regionale a corso Vinzaglio 8,. Per il secondo appuntamento, ci si è trasferiti on line, con il webinar programmato per venerdì 8 luglio, sempre a partire dalle 16.00. Durante l’incontro i funzionariDirezione regionale coadiuvati dai consulentiSezione di Assistenza Multicanale di ...

