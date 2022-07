Consiglio comunale, l’opposizione annuncia il no al bilancio: ecco il perché (Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – C’è già un centrodestra compatto, unito e pronto dire no a chi guida il governo. Si ironizza facendo riferimento alla crisi politica nazionale al Comune di Salerno dove Roberto Celano capogruppo di Forza Italia, Michele Sarno e Mimmo Ventura di Fratelli d’Italia, e Dante Santoro della Lega hanno annunciato in una conferenza stampa che voteranno contro la manovra di di bilancio inserita all’ordine del giorno della seduta del Consiglio comunale in programma il prossimo 26 luglio. La minoranza ha anche illustrato i motivi del dissenso e presentato una serie di proposte che vanno nella direzione di ridurre i costi per recuperare fondi, in un comune che è in difficoltà economiche. Del piano proposto dalla maggioranza si salva solo la scelta di riaffidare i servizi a Salerno Mobilità ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – C’è già un centrodestra compatto, unito e pronto dire no a chi guida il governo. Si ironizza facendo riferimento alla crisi politica nazionale al Comune di Salerno dove Roberto Celano capogruppo di Forza Italia, Michele Sarno e Mimmo Ventura di Fratelli d’Italia, e Dante Santoro della Lega hannoto in una conferenza stampa che voteranno contro la manovra di diinserita all’ordine del giorno della seduta delin programma il prossimo 26 luglio. La minoranza ha anche illustrato i motivi del dissenso e presentato una serie di proposte che vanno nella direzione di ridurre i costi per recuperare fondi, in un comune che è in difficoltà economiche. Del piano proposto dalla maggioranza si salva solo la scelta di riaffidare i servizi a Salerno Mobilità ...

