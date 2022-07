Concita De Gregorio nella bufera per la frase su Draghi: «Tono da titolare di cattedra Harvard finito in un alberghiero di Massa Lubrense». La risposta infuriata di docenti e Preside (Di venerdì 22 luglio 2022) Concita De Gregorio Mario Draghi, a volte, “assume questo Tono da titolare di cattedra Harvard che è finito in un alberghiero di Massa Lubrense“. E’ questa la frase incriminata pronunciata da Concita De Gregorio nel corso dell’appuntamento di In Onda, trasmesso su La7 lo scorso mercoledì, che ha causato la mobilitazione di oltre 200 docenti dell’istituto alberghiero, che hanno firmato una lettera rivolta alla giornalista accusandola – neanche troppo velatamente – di classismo e snobismo. “Lei forse non sa che negli istituti alberghieri e negli istituti professionali in genere, si lavora e si insegna con la stessa ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 22 luglio 2022)DeMario, a volte, “assume questodadiche èin undi“. E’ questa laincriminata pronunciata daDenel corso dell’appuntamento di In Onda, trasmesso su La7 lo scorso mercoledì, che ha causato la mobilitazione di oltre 200dell’istituto, che hanno firmato una lettera rivolta alla giornalista accusandola – neanche troppo velatamente – di classismo e snobismo. “Lei forse non sa che negli istituti alberghieri e negli istituti professionali in genere, si lavora e si insegna con la stessa ...

