Concerti Roma – Domani l’atteso ritorno della rassegna musicale live ‘RockinJazz’ al TeatroInStalla di Ostia

(Di venerdì 22 luglio 2022), sabato 23 luglio, alle ore 21.00 presso il TEATROinSTALLA di(Vicolo delle Saline 25) Francesco Di Giovanni, in arte Frankie, torna sul palco con uno dei suoi progetti di maggior successo: RockinJazz, il lavoro discografico nel quale attraversa i grandi capolavori del rock e pop degli anni ’60 e ’70 in chiave jazz. Di quella musica che ha costruito il grande immaginario collettivo e che viene riassorbita e riletta grazie ai raffinati e potenti strumenti che regala il jazz, ma anche ad una solida cultura chitarristica sempre jazz. Al suo fianco, in questa occasione, una line up leggermente cambiata con, ancora, Alberto Proietti Gaffi alla batteria e Giacomo Olivi al basso. La tracklist spazia da California dreamin’ dei mitici Mama’s and Papa’s, ripercorre i suoni di Hey Joe di Billy Roberts, Just the way you are di Billy Joel, per ...