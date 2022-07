Con le elezioni sarà complicato rispettare le scadenze del PNRR (Di venerdì 22 luglio 2022) Il trasferimento dei prossimi 21 miliardi di euro dipende da riforme e investimenti che con la situazione politica attuale sembra difficile fare Leggi su ilpost (Di venerdì 22 luglio 2022) Il trasferimento dei prossimi 21 miliardi di euro dipende da riforme e investimenti che con la situazione politica attuale sembra difficile fare

