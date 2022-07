Con il caldo record è assalto alle piscine di Milano, l'affluenza arriva a +88% (Di venerdì 22 luglio 2022) AGI - Come si fa a sopravvivere a questa ondata di caldo estremo che raggiunge i 40 grandi in città, e che sembra far liquefare l'asfalto sotto di noi? Se si vuole evitare di andare alla ricerca dell'aria condizionata al supermercato, con lunghe soste davanti al banco dei surgelati, come suggeriva un famoso uomo politico anni fa (ricordate?) l'alternativa sono le piscine comunali. Lo sanno bene i milanesi che le hanno prese letteralmente d'assalto. Tutti e 5 i centri balneari e le 16 vasche indoor, gestite da Milanosport, la società creta dal Comune che si occupa della gran parte delle strutture sportive pubbliche, registrano incrementi del numero degli ingressi a doppia cifra. In un'indagine realizzata dall'AGI, con le informazioni di Milanosport, emerge chiaramente la differenza rispetto al passato e il boom degli ... Leggi su agi (Di venerdì 22 luglio 2022) AGI - Come si fa a sopravvivere a questa ondata diestremo che raggiunge i 40 grandi in città, e che sembra far liquefare l'asfalto sotto di noi? Se si vuole evitare di andare alla ricerca dell'aria condizionata al supermercato, con lunghe soste davanti al banco dei surgelati, come suggeriva un famoso uomo politico anni fa (ricordate?) l'alternativa sono lecomunali. Lo sanno bene i milanesi che le hanno prese letteralmente d'assalto. Tutti e 5 i centri balneari e le 16 vasche indoor, gestite dasport, la società creta dal Comune che si occupa della gran parte delle strutture sportive pubbliche, registrano incrementi del numero degli ingressi a doppia cifra. In un'indagine realizzata dall'AGI, con le informazioni disport, emerge chiaramente la differenza rispetto al passato e il boom degli ...

carmelitadurso : Con questo caldo… Un po’ lo capisco ?? #21luglio - fanpage : Il grande caldo che ha investito l'Italia continuerà anche nei prossimi giorni, con temperature che supereranno i 4… - Link4Universe : Record assoluto di temperature per il Regno Unito, con 40.3°C in Inghilterra e oltre 34°C in Scozia. L'ondata estr… - milu20354311 : RT @PinuccioDonvito: #Letta ha dichiarato che l'agenda #Draghi era l'agenda del #PD, con salario minimo e misure per combattere l'inflazion… - TizioGiusto : RT @LizzoriFabrizio: Sbaglio o nel 2003 c'è stato un caldo simile a quello attuale con assenza di pioggia per mesi ? -