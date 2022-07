Comune di Benevento, approvato elenco ammessi al contributo economico Covid (Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si rende noto che è stato approvato l’elenco definitivo delle domande ammesse alla concessione del contributo relativo al III° avviso pubblico avente ad oggetto “Emergenza Covid 19 – contributo economico a parziale copertura delle spese per le utenze domestiche di energia elettrica, gas e luce e per i canoni di locazione relativi al primo semestre 2022”. L’elenco delle 262 domande ammesse (comprensivo degli importanti spettanti ai singoli beneficiari) e l’elenco delle 67 domande escluse sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Benevento indicando il solo Codice ID Domanda rilasciato dalla Piattaforma Sicare all’atto dell’inoltro della ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Si rende noto che è statol’definitivo delle domande ammesse alla concessione delrelativo al III° avviso pubblico avente ad oggetto “Emergenza19 –a parziale copertura delle spese per le utenze domestiche di energia elettrica, gas e luce e per i canoni di locazione relativi al primo semestre 2022”. L’delle 262 domande ammesse (comprensivo degli importanti spettanti ai singoli beneficiari) e l’delle 67 domande escluse sono stati pubblicati sul sito istituzionale deldiindicando il solo Codice ID Domanda rilasciato dalla Piattaforma Sicare all’atto dell’inoltro della ...

