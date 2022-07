Come trovo il regalo perfetto per lui? (Di venerdì 22 luglio 2022) Si sa, un compleanno che cade ad agosto mette un po’ tutti in crisi a causa delle ferie, ma bisogna comunque pensare al regalo perfetto. La scelta è spesso difficile, perché oggigiorno le persone hanno tutto. Per una lei il regalo risulta più facile. Basti pensare a qualche accessorio Come borse, occhiali o collane, oppure Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di venerdì 22 luglio 2022) Si sa, un compleanno che cade ad agosto mette un po’ tutti in crisi a causa delle ferie, ma bisogna comunque pensare al. La scelta è spesso difficile, perché oggigiorno le persone hanno tutto. Per una lei ilrisulta più facile. Basti pensare a qualche accessorioborse, occhiali o collane, oppure Il Blog di Giò.

TheDoctorWho95 : @Francaroma58 Io pure penso che siano indirizzati a lui, anche perché conoscendo come la pensa Jess sull’amore trov… - krimenio : RT @24frvmes: arrivata ad un punto della mia esistenza in cui non capisco se stia bene, se stia male, se sia triste, se sono tranquilla pro… - corradopiobbico : RT @vitalbaa: Ognuno è libero di comparire sulle copertine che vuole e come vuole, nonché di usare ogni mezzo per mantenere l’attenzione su… - Linus2k : @Gabry_Pro Sai bene come vivo io la mia vita di coppia, ma trovo ASSURDO usare la propria realtà come standard assoluto - MarcG_69 : RT @vitalbaa: Ognuno è libero di comparire sulle copertine che vuole e come vuole, nonché di usare ogni mezzo per mantenere l’attenzione su… -