Come si è comportato il Tg2 con il centrodestra nel giorno delle dimissioni di Draghi (Di venerdì 22 luglio 2022) Nei sottili equilibri che regolano l’informazione politica sul servizio pubblico, irrompe la data del 21 luglio, quella in cui la crisi di governo è diventata un fatto, il presidente del Consiglio si è visto accettare le sue dimissioni e il presidente della Repubblica ha annunciato lo scioglimento delle Camere. Va da sé che la giornata del 21 luglio è stata quella più calda sul fronte delle redazioni politiche in Rai. Una giornata attenzionata in ambito vigilanza Rai, con le proteste di Michele Anzaldi di Italia Viva che – in modo particolare – ha sottolineato il modo con cui la giornata politica è stata raccontata sul Tg2. LEGGI ANCHE > La pagina a pagamento su La Stampa per dire che all’estero potevamo vantarci: «Il mio premier è niente meno che Mario Draghi» centrodestra e Tg2, l’impaginazione ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 22 luglio 2022) Nei sottili equilibri che regolano l’informazione politica sul servizio pubblico, irrompe la data del 21 luglio, quella in cui la crisi di governo è diventata un fatto, il presidente del Consiglio si è visto accettare le suee il presidente della Repubblica ha annunciato lo scioglimentoCamere. Va da sé che la giornata del 21 luglio è stata quella più calda sul fronteredazioni politiche in Rai. Una giornata attenzionata in ambito vigilanza Rai, con le proteste di Michele Anzaldi di Italia Viva che – in modo particolare – ha sottolineato il modo con cui la giornata politica è stata raccontata sul Tg2. LEGGI ANCHE > La pagina a pagamento su La Stampa per dire che all’estero potevamo vantarci: «Il mio premier è niente meno che Marioe Tg2, l’impaginazione ...

gconfa : RT @UnitedPlanetFe1: @PoliticaPerJedi @EnricoLetta La mancanza di previsione su come si sarebbe comportato il 5S, Conte o non Conte, non fa… - zakiamadraoui35 : @sebmes Da un avvocato conte se comportato da ignorante grazie al saggio nostro presidente MATTARELA e il grande pr… - Gio2020Gio : @mikkenburgh @tranellio @DadoneFabiana Invece può parlare in parlamento a nome di tutti gli italiano che gli hanno… - AnnaLizzy68 : RT @VPrivaci: @Servo_Pensante @AntonioSocci1 Si è comportato proprio come un Re, come Vittorio Emanuele per la precisione, ci ha messo nell… - dariawoman : @ultimenotizie Draghi si è comportato come il padre che fa morire i propri figli di fame per nutrire quelli degli altri. -