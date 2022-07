"Come Lady Diana", la pretesa di Meghan con Harry è un caso: retroscena umiliante (Di venerdì 22 luglio 2022) “Meghan ha preteso che Harry la paragonasse a Lady Diana”. E' a dir poco esplosiva la biografia sulla Royal Family dello scrittore Tom Bower. In “Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors”, l'autore ha rivelato numerosi retroscena sulla coppia fuggita da Londra: Meghan ha sposato Harry perché voleva diventare famosa, ha fatto piangere Kate Middleton (e non il contrario, nda) per l'orlo del vestito della figlia Charlotte, una delle piccole damigelle del suo faraonico matrimonio e avrebbe insistito con feroce determinazione affinché Harry la paragonasse alla defunta e amatissima madre, la principessa Diana. Secondo Bower, ritenuto firma credibile e autorevole, quando nel 2016 emerse ... Leggi su iltempo (Di venerdì 22 luglio 2022) “ha preteso chela paragonasse a”. E' a dir poco esplosiva la biografia sulla Royal Family dello scrittore Tom Bower. In “Revenge:and the War Between the Windsors”, l'autore ha rivelato numerosisulla coppia fuggita da Londra:ha sposatoperché voleva diventare famosa, ha fatto piangere Kate Middleton (e non il contrario, nda) per l'orlo del vestito della figlia Charlotte, una delle piccole damigelle del suo faraonico matrimonio e avrebbe insistito con feroce determinazione affinchéla paragonasse alla defunta e amatissima madre, la principessa. Secondo Bower, ritenuto firma credibile e autorevole, quando nel 2016 emerse ...

