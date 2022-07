“Come la mamma”. 22 anni, la figlia vip è uno spettacolo. Ha deciso di seguire le sue orme (Di venerdì 22 luglio 2022) Natasha Stefanenko è una attrice e conduttrice televisiva di origine russa: da anni è in Italia e il pubblico ha iniziato a conoscerla e ad apprezzarla. Da oltre venti anni è sposata con il marito Luca Sabbioni. In una intervista di qualche anno fa a “Vieni da me”, ospiti in studio di Caterina Balivo, i due si sono raccontati e si sono lasciati andare anche ad alcune battute: “Sarò la tua badante russa in futuro, meglio di così…”, afferma con una battuta Natasha indirizzata al marito. “La prima volta che siamo andati a cena insieme, mi ha detto di dividere il conto. Dopo, però, ha pagato tutti i conti”, rivela la Stefanenko. I due sono genitori di Sasha, 22 anni, che ha intrapreso la carriera di indossatrice. Biondissima e con gli occhi color ghiaccio proprio Come la sua mamma, da cui ha ereditato ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 22 luglio 2022) Natasha Stefanenko è una attrice e conduttrice televisiva di origine russa: daè in Italia e il pubblico ha iniziato a conoscerla e ad apprezzarla. Da oltre ventiè sposata con il marito Luca Sabbioni. In una intervista di qualche anno fa a “Vieni da me”, ospiti in studio di Caterina Balivo, i due si sono raccontati e si sono lasciati andare anche ad alcune battute: “Sarò la tua badante russa in futuro, meglio di così…”, afferma con una battuta Natasha indirizzata al marito. “La prima volta che siamo andati a cena insieme, mi ha detto di dividere il conto. Dopo, però, ha pagato tutti i conti”, rivela la Stefanenko. I due sono genitori di Sasha, 22, che ha intrapreso la carriera di indossatrice. Biondissima e con gli occhi color ghiaccio propriola sua, da cui ha ereditato ...

