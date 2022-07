Come funzionerà il governo per gli «affari correnti»: ecco le regole perentorie di Draghi ai ministri (Di venerdì 22 luglio 2022) Dopo le dimissioni del presidente Draghi, il governo rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti. Cosa significa? Durante il Consiglio dei ministri di ieri, e con una circolare firmata da Mario Draghi, sono stati definiti gli ambiti d’intervento su cui interverrà il governo dimissionario. «Dobbiamo far fronte alle emergenze legate alla pandemia di Coronavirus, alla guerra in Ucraina, all’inflazione e al costo dell’energia. Dobbiamo portare avanti l’implementazione del Pnrr», aveva detto Draghi aprendo il Cdm dopo lo scioglimento delle Camere. Nel documento viene sottolineato che l’esecutivo è «impegnato nel disbrigo degli affari correnti, nell’attuazione delle leggi e delle determinazioni già assunte dal ... Leggi su open.online (Di venerdì 22 luglio 2022) Dopo le dimissioni del presidente, ilrimane in carica per il disbrigo degli. Cosa significa? Durante il Consiglio deidi ieri, e con una circolare firmata da Mario, sono stati definiti gli ambiti d’intervento su cui interverrà ildimissionario. «Dobbiamo far fronte alle emergenze legate alla pandemia di Coronavirus, alla guerra in Ucraina, all’inflazione e al costo dell’energia. Dobbiamo portare avanti l’implementazione del Pnrr», aveva dettoaprendo il Cdm dopo lo scioglimento delle Camere. Nel documento viene sottolineato che l’esecutivo è «impegnato nel disbrigo degli, nell’attuazione delle leggi e delle determinazioni già assunte dal ...

sole24ore : ?? 200 seggi al #Senato e 400 alla #Camera: come funzionerà il Parlamento in formato ridotto. Mentre la sforbiciata… - RistagnoAnna : RT @sole24ore: ?? 200 seggi al #Senato e 400 alla #Camera: come funzionerà il Parlamento in formato ridotto. Mentre la sforbiciata risolverà… - infoitinterno : Come funzionerà il governo per gli «affari correnti»: ecco le regole perentorie di Draghi ai ministri - Francesco_Rizz_ : RT @sole24ore: ?? 200 seggi al #Senato e 400 alla #Camera: come funzionerà il Parlamento in formato ridotto. Mentre la sforbiciata risolverà… - dario74x : RT @sole24ore: ?? 200 seggi al #Senato e 400 alla #Camera: come funzionerà il Parlamento in formato ridotto. Mentre la sforbiciata risolverà… -

200 seggi al Senato e 400 alla Camera: come funzionerà il Parlamento in formato ridotto Le ultime di Bonus casa e detrazioni, come fare per asseverazione delle spese e visto di conformità Il gasdotto Nord Stream torna a pompare dalla Russia, scatta la corsa agli stoccaggi di Jacopo ... Per Amazon Matter migliorerà Alexa Il colosso ha anche confermato che Alexa funzionerà bene con altri ecosistemi abilitati a Matter, come Google Home e Apple HomeKit. Questo vuol dire che l'utente sarà in grado di aggiungere ... Il Sole 24 ORE Le ultime di Bonus casa e detrazioni,fare per asseverazione delle spese e visto di conformità Il gasdotto Nord Stream torna a pompare dalla Russia, scatta la corsa agli stoccaggi di Jacopo ...Il colosso ha anche confermato che Alexabene con altri ecosistemi abilitati a Matter,Google Home e Apple HomeKit. Questo vuol dire che l'utente sarà in grado di aggiungere ... 200 seggi al Senato e 400 alla Camera: come funzionerà il Parlamento in formato ridotto