Come funziona lo scudo anti-spread della Bce e perché per l’Italia rischia di non scattare (Di venerdì 22 luglio 2022) Si chiama Tpi, ovvero Transmission Protection Instrument, lo scudo anti-spread della Banca Centrale Europea. Ma il nuovo paracadute per i paesi fragili è legato al rispetto degli obiettivi di bilancio. E questo, mentre l’Italia va verso la campagna elettorale e il voto fissato per il 25 settembre, può costituire un problema. E così, mentre il rialzo dei tassi di 50 basis point avrà effetti su mutui, prestiti, titoli di Stato e in generale sulla crescita del Belpaese, il rischio è che la corsa del differenziale tra Btp e Bund riprenda Come negli anni scorsi. Senza però che ci sia un Mario Draghi a fare la differenza. Né a Francoforte né a Roma. La Bce si riprende così il suo ruolo: non sarà più un bancomat. Né riporterà indietro le lancette dell’orologio agli anni in cui era quasi ... Leggi su open.online (Di venerdì 22 luglio 2022) Si chiama Tpi, ovvero Transmission Protection Instrument, loBanca Centrale Europea. Ma il nuovo paracadute per i paesi fragili è legato al rispetto degli obiettivi di bilancio. E questo, mentreva verso la campagna elettorale e il voto fissato per il 25 settembre, può costituire un problema. E così, mentre il rialzo dei tassi di 50 basis point avrà effetti su mutui, prestiti, titoli di Stato e in generale sulla crescita del Belpaese, il rischio è che la corsa del differenziale tra Btp e Bund riprendanegli anni scorsi. Senza però che ci sia un Mario Draghi a fare la differenza. Né a Francoforte né a Roma. La Bce si riprende così il suo ruolo: non sarà più un bancomat. Né riporterà indietro le lancette dell’orologio agli anni in cui era quasi ...

