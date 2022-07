Colpo a sorpresa dell’Atalanta | arriva dall’Arsenal

(Di venerdì 22 luglio 2022) L’Atalanta è pronta a intervenire sul mercato. Emergono nuove importanti novità dal giornalista Gianluca Di Marzio. Tavares, Arsenal, AtalantaIn giornata si era infatti parlato di un interesse per Nuno Tavares, nome che circola da un po’ di tempo nella testa di Percassi e Gasperini. L’esterno dell’Arsenal sembra essere un prospetto adatto per il 3-4-2-1 di Gasperini, infatti i gunners con Arteta giocano con un 3-4-3. Sempre secondo il giornalista di Sky infatti l’arrivo del giocatore a Bergamo sembra essere vicino. Si parla di un prestito secco, l’affare sembra ormai ai dettagli. La trattativa è stata curata da Lee Congerton, direttore esteroRocco Scatà

