Coldiretti-Philip Morris: accordo anti-siccità per la filiera italiana del tabacco (Di venerdì 22 luglio 2022) Garantire la continuità degli investimenti sul tabacco italiano, promuovere e favorire sistemi di agricoltura digitale 4.0 e di precisione per il risparmio energetico e la riduzione fino al 50% dell’impiego di acqua. Con due grandi, fondamentali obiettivi: contrastare la siccità e salvaguardare ambiente ed economia. Tutto questo (e molto altro) è al centro dell’accordo annuale di filiera siglato da Coldiretti e Philip Morris Italia. Un provvedimento che assume ancora più importanza in un momento molto delicato per la produzione agricola italiana, in cui l’emergenza idrica abbatte i raccolti e fa esplodere i costi di coltivazione del tabacco. Con sullo sfondo l’aumento dei prezzi di energia e materie prime dovuto al ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 22 luglio 2022) Garre la continuità degli investimenti sulitaliano, promuovere e favorire sistemi di agricoltura digitale 4.0 e di precisione per il risparmio energetico e la riduzione fino al 50% dell’impiego di acqua. Con due grandi, fondamentali obiettivi: contrastare lae salvaguardare ambiente ed economia. Tutto questo (e molto altro) è al centro dell’annuale disiglato daItalia. Un provvedimento che assume ancora più importanza in un momento molto delicato per la produzione agricola, in cui l’emergenza idrica abbatte i raccolti e fa esplodere i costi di coltivazione del. Con sullo sfondo l’aumento dei prezzi di energia e materie prime dovuto al ...

qui_finanza : Coldiretti-Philip Morris: accordo anti-siccità per la filiera italiana del tabacco - TribunaEconomic : Accordo @Coldiretti @PhilipMorris_IT per la diffusione di siStemi di agricoltura digitale, risparmio energetico e… - Newsinunclick : Coldiretti e Philip Morris Italia siglano l’accordo annuale di filiera per garantire la continuità degli investimen… - coldirettimo : Siccità, accordo Coldiretti-Philip Morris Italia per il tabacco italiano - lamescolanza : Coldiretti e Philip Morris Italia siglano un accordo annuale di filiera per garantire la continuità degli investime… -