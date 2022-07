Coccodrillo a Brindisi | dalla macchia spunta il rettile Il racconto choc del testimone che ha scattato la

NoiNotizie : Francavilla Fontana-Villa Castelli (#Brindisi): coccodrillo avvistato e fotografato da contadino - leggoit : #coccodrillo a #brindisi, dalla macchia spunta il rettile: paura per un uomo -

BrindisiReport

Un incontro ravvicinato con unnelle campagne tra Francavilla Fontana e Villa Castelli , in provincia di. Sembra impossibile ma è successo oggi a un cittadino del posto che ha scattato la foto del rettile ...Un incontro ravvicinato con unnelle campagne tra Francavilla Fontana e Villa Castelli , in provincia di. Sembra impossibile ma è successo oggi a un cittadino del posto che ha scattato la foto del rettile ... Incontro shock nelle campagne: un uomo si imbatte in un coccodrillo, scatta la foto e poi fugge Un incontro ravvicinato con un coccodrillo nelle campagne tra Francavilla Fontana e Villa Castelli, in provincia di ...