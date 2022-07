Classifica Tour de France 2022, diciannovesima tappa: Vingegaard con 3’21” su Pogacar prima della crono decisiva (Di venerdì 22 luglio 2022) Oggi, venerdì 22 luglio, è andata in scena la diciannovesima tappa del Tour de France 2022 di ciclismo su strada: la frazione Castelnau Magnoac-Cahors, di 188.3 km, ha confermato la Maglia Gialla, la più ambita, la più significativa e rappresentativa della corsa a tappe transalpina, che identifica tra tutti i corridori il leader della Classifica generale, sulle spalle del ciclista della Danimarca Jonas Vingegaard. Quella odierna è stata una frazione che ha premiato il Francese Christophe Laporte, ed il simbolo del primato è stato mantenuto dal corridore della Jumbo-Visma, già in testa dopo la diciottesima tappa, che si trova infatti al primo posto in ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) Oggi, venerdì 22 luglio, è andata in scena ladeldedi ciclismo su strada: la frazione Castelnau Magnoac-Cahors, di 188.3 km, ha confermato la Maglia Gialla, la più ambita, la più significativa e rappresentativacorsa a tappe transalpina, che identifica tra tutti i corridori il leadergenerale, sulle spalle del ciclistaDanimarca Jonas. Quella odierna è stata una frazione che ha premiato ilse Christophe Laporte, ed il simbolo delto è stato mantenuto dal corridoreJumbo-Visma, già in testa dopo la diciottesima, che si trova infatti al primo posto in ...

