Cinema – Dal 10 agosto a Terracina al via il ‘Festival Corti sul Mare’ | diretto da Ovidio Martucci

(Di venerdì 22 luglio 2022) Con il comunicato stampa ufficiale edito oggi da parte delre Artisticotitolato attore e presentatore televisivo è stato svelato il programma del cerimoniale protocollare di inaugurazione del grande FESTIVALSULMARE 2022 Il taglio del nastro avverrà il 102022 alle ore 21.30 in Piazza Garibaldiinsieme adla Madrina Nadia Bengala ed i vertici della Curia Vescovile della Diocesi LatinaSezze Priverno, ed i registi e attori finalisti della prima serata proprio per gli argomenti sociali e tematiche sociali dei 35 Film a chiusura serata sarà proiettato il Film Don’t Forget, girato nel 2021 trattante la strage nazista del 7 4.1944 avvenuta a Terracin, ed è un omaggio ...

WarnerBrosIta : Siete pronti a vivere la vita che meritate? #DontWorryDarling Dal 22 settembre al cinema. - LuigiBrugnaro : #VENEZIA ?? Torna il cinema Barch-in?? ?? Dal 27 al 30 luglio all’Arsenale l'originale drive-in in barca. Dopo il s… - 01Distribution : Sullo sfondo di una guerra tra famiglie si accende un amore proibito che cambierà le sorti di intere generazioni.… - AngeloR54671811 : RT @GassmanGassmann: IL PATAFFIO. ?@FilmFestLocarno? Dal 18 agosto al cinema.???? - carloarbini51 : RT @GassmanGassmann: IL PATAFFIO. ?@FilmFestLocarno? Dal 18 agosto al cinema.???? -

Altreconomia

... lontano dai riflettori, immortalando i protagonisti della moda, dello sport, dele della ... Giorgia Basili Eventi d'arte in corso a Firenze30/06/2022 al 05/08/202203/12/2021 al 26/11/...Musicavivo con "Gli amici di Mauro", cover band 883 - ore 22:30, bar caffè Gregorio Olbia (... Puro malto in concerto - ore 22:00, piazza Due Palme; 22/23 luglio,"Doctor Strange nel ... Film dal mondo e convivialità, l'estate milanese al Nuovo Armenia Una piccola, delicata, attesa anteprima di Tutto chiede salvezza è stata presentata ai giurati del Giffoni Film Festival (in corso fino al 30 luglio a Giffoni valle Piana - SA) da Francesco Bruni, Fed ...Lo straordinario mondo e lo spirito del leggendario gioco di ruolo in un'avventura divertente e ricca di azione. Prossimamente al cinema.