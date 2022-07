Ciclismo, Vittoria Guazzini: “Ora il Tour de France. Obiettivo Mondiali, farò anche gli Europei su pista” (Di venerdì 22 luglio 2022) In un’Italia scintillante nel Ciclismo al femminile, tra le giovani protagoniste c’è sicuramente Vittoria Guazzini. La 21enne di Poggio a Caiano è entrata nel World Tour nel 2022, con la maglia della FDJ – SUEZ – Futuroscope, e si è fatta notare a suon di risultati nonostante il brutto infortunio dell’anno scorso (frattura malleolo tibiale alla gamba sinistra dopo una caduta alla Roubaix). Per lei trionfo al Bretagne Ladies Tour CERATIZIT, diversi piazzamenti e un’estate intensissima in maglia azzurra tra pista e strada. Partiamo da questo mese di luglio, ricco di gare e pieno di risultati. Sei soddisfatta delle tue prestazioni? “Sono state delle belle soddisfazioni, tutte con la maglia della nazionale. Prima ad Orano ai Giochi del Mediterraneo, poi i Campionati ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) In un’Italia scintillante nelal femminile, tra le giovani protagoniste c’è sicuramente. La 21enne di Poggio a Caiano è entrata nel Worldnel 2022, con la maglia della FDJ – SUEZ – Futuroscope, e si è fatta notare a suon di risultati nonostante il brutto infortunio dell’anno scorso (frattura malleolo tibiale alla gamba sinistra dopo una caduta alla Roubaix). Per lei trionfo al Bretagne LadiesCERATIZIT, diversi piazzamenti e un’estate intensissima in maglia azzurra trae strada. Partiamo da questo mese di luglio, ricco di gare e pieno di risultati. Sei soddisfatta delle tue prestazioni? “Sono state delle belle soddisfazioni, tutte con la maglia della nazionale. Prima ad Orano ai Giochi del Mediterraneo, poi i Campionati ...

Mario34263403 : RT @Eurosport_IT: 'Devo rimanere concentrato, non voglio parlare ancora di vittoria del Tour' ????????? Le parole di Vingegaard ?? https://t.co… - giulia4880 : RT @Eurosport_IT: 'Devo rimanere concentrato, non voglio parlare ancora di vittoria del Tour' ????????? Le parole di Vingegaard ?? https://t.co… - Eurosport_IT : 'Devo rimanere concentrato, non voglio parlare ancora di vittoria del Tour' ????????? Le parole di Vingegaard ??… - MetelliGiovanni : RT @giostuzzi: Serviva a Vingegaard una vittoria in maglia gialla e forse serviva pure al #TDF2022. Perché anche i migliori racconti hanno… - ciclonostalgia : RT @giostuzzi: Serviva a Vingegaard una vittoria in maglia gialla e forse serviva pure al #TDF2022. Perché anche i migliori racconti hanno… -