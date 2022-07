sportface2016 : #Ciclismo, Miguel Angel #Lopez indagato per #doping in Spagna: sospeso dall'#Astana - Ivo_Serentha : 16 luglio 1964 - Nasce il campione del ciclismo Miguel Indurain -

SPORTFACE.IT

La prima apparizione nel 1994: attacco congiunto diIndurain e Luc Leblanc , grande rimonta ...00 Austria - Irlanda del Nord 2 - 0 21:00 Inghilterra - Norvegia 8 - 0- TOUR DE FRANCE 13:...Gianni Bugno è l'unico ciclista italiano insieme a Marco Pantani ad aver vinto due volte in cima all'Alpe d'Huez. È successo nel 1990 e 1991. Davanti a Greg Lemond eIndurain, per dare la misura del valore di quelle imprese senza tempo. Il fuoriclasse di Monza è stato anche il primo italiano a conquistare la salita per eccellenza del Tour de France dopo ... Ciclismo, Miguel Angel Lopez indagato per doping in Spagna: sospeso dall'Astana Miguel Ángel López ha sido suspendido de manera indefinida por parte del Astaná hasta que se aclare la investigación en la que se le acusa de tráfico de medicamentos. The news that was spread in the m ...Miguel Ángel López ha sido apartado del Astana hasta que se resuelva la investigación que le imputa un presunto delito de tráfico de medicamentos.