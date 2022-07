**Ciclismo: Cassani, 'tra Vingegaard e Pogacar bel gesto che fa bene a questo sport'** (Di venerdì 22 luglio 2022) Roma, 22 lug. (Adnkronos) - La Maglia Gialla Vingegaard che aspetta il rivale Pogacar, e poi la stretta di mano: sta tornando il ciclismo umano dopo anni di squadroni e leader robotici? "Questi gesti ci sono stati spesso in passato, e ancora oggi ci sono -risponde all'Adnkronos l'ex ct azzurro di ciclismo Davide Cassani-. Oggi non siamo più abituati, certo, e certi gesti ci colpiscono e fanno dire 'cavolo siamo capaci di fare certe cose'. Il gesto comunque è stato molto bello, fa bene al ciclismo". Il paragone con il famoso passaggio della borraccia tra Coppi e Bartali è un po' sopra le righe secondo Cassani: "sono cose diverse, a parte la diceria sulla foto costruita di allora. E' comunque molto bello vedere il rispetto che c'è tra queste due persone. E questo in ... Leggi su iltempo (Di venerdì 22 luglio 2022) Roma, 22 lug. (Adnkronos) - La Maglia Giallache aspetta il rivale, e poi la stretta di mano: sta tornando il ciclismo umano dopo anni di squadroni e leader robotici? "Questi gesti ci sono stati spesso in passato, e ancora oggi ci sono -risponde all'Adnkronos l'ex ct azzurro di ciclismo Davide-. Oggi non siamo più abituati, certo, e certi gesti ci colpiscono e fanno dire 'cavolo siamo capaci di fare certe cose'. Ilcomunque è stato molto bello, faal ciclismo". Il paragone con il famoso passaggio della borraccia tra Coppi e Bartali è un po' sopra le righe secondo: "sono cose diverse, a parte la diceria sulla foto costruita di allora. E' comunque molto bello vedere il rispetto che c'è tra queste due persone. Ein ...

TV7Benevento : **Ciclismo: Cassani, 'tra Vingegaard e Pogacar bel gesto che fa bene a questo sport'** - - ignabike67 : RT @SpazioCiclismo: Davide Cassani: “In Italia il ciclismo non è su giornali e TV, difficile trovare le risorse per una squadra WorldTour”… - SpazioCiclismo : Davide Cassani: “In Italia il ciclismo non è su giornali e TV, difficile trovare le risorse per una squadra WorldTo… - SpazioCiclismo : Davide Cassani in questi giorni ha sottolineato le differenze tra come viene raccontato il #TDF2022 rispetto al… - sportal_it : Davide Cassani manda un messaggio al timido Vingegaard -