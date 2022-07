IlPrimatoN : Fermare il populismo, il sovranismo, l’estrema destra, #laPeggiore_DESTRA_diSempre. La sinistra senza idee, visione… - dgallo1982 : RT @ninabecks1: E ci risiamo. Piuttosto di una destra che fa schifo, rischiamo di ritrovarci con una sinistra che fa schifo allo stesso mod… - cafifal : RT @ninabecks1: E ci risiamo. Piuttosto di una destra che fa schifo, rischiamo di ritrovarci con una sinistra che fa schifo allo stesso mod… - MiaomiaoCh : RT @ninabecks1: E ci risiamo. Piuttosto di una destra che fa schifo, rischiamo di ritrovarci con una sinistra che fa schifo allo stesso mod… - CGlonfoni : RT @ninabecks1: E ci risiamo. Piuttosto di una destra che fa schifo, rischiamo di ritrovarci con una sinistra che fa schifo allo stesso mod… -

Il Primato Nazionale

'Ci, Pd e Cinque Stelle si confermano distanti anni luce dalle vere esigenze degli italiani. Noi ... Ecco il vero campo largo della: quello per la droga libera. Ma se davvero ci sta a ...... PD E M5S PENSANO A DROGA LIBERA, LEGA A BOLLETTE E LAVORO Palermo, 9 lug - 'Ci, Pd e ... Ecco il vero campo largo della: quello per la droga libera. Ma se davvero ci sta a cuore la ... Ci risiamo, la sinistra è in campagna elettorale: preparatevi a due mesi di baggianate sul pericolo estrema destra “Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi” recitava Tancredi ne “Il Gattopardo” è evidente che il PD e Gualtieri abbiano preso ispirazione dal celebre romanzo di Tomasi di Lampedu ...“Ci risiamo, Pd e Cinque Stelle si confermano distanti anni luce dalle vere esigenze degli italiani. Noi continuiamo le nostre battaglie, a Roma come a Bruxelles, su lavoro, tasse, caro bollette e pen ...