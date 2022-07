arcamasilum : RT @ITItalianTech: Christie's vende all'asta il primo Nft di un'opera d'arte fisica. L'autore è un italiano - LaStampa : Christie's vende all'asta il primo Nft di un'opera d'arte fisica. L'autore è un italiano. - ITItalianTech : Christie's vende all'asta il primo Nft di un'opera d'arte fisica. L'autore è un italiano -

Elle

"Eccellente risultato", fa sapere's approfondimento Il Premio Nobel Bob Dylanil catalogo delle registrazioni a Sony In un comunicato successivo alla chiusura dell'asta, lo specialista ...... gli Nft hanno un mercato notevole, sono battuti all'asta anche da case come's e c'è chi ... Il numero sempre crescente di chi produce Nft, unito al numero di chi li compra e liallo scopo ... Com’è andata la vendita delle borse Hermès all’asta da Christie's La più importante casa d'asta al mondo, già attiva nel mercato degli Nft, ha venduto un'opera di Skygolpe per 69.300 dollari ...Prendiamo la classica spiaggia di un litorale italiano, mediamente affollata e difficilmente noteremo questa assenza. Per tutti coloro che amano la lettura, sarà praticamente impossibile non vedere un ...