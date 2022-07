Chirurgo firma ma in sala operatoria non c'è: è a sciare (Di venerdì 22 luglio 2022) Cartelle cliniche con la sua firma ma invece di essere in sala operatoria è in vacanza a Madonna di Campiglio. Indagato Chirurgo napoletano Leggi su ilgiornale (Di venerdì 22 luglio 2022) Cartelle cliniche con la suama invece di essere inè in vacanza a Madonna di Campiglio. Indagatonapoletano

larampait : Firma le #cartellecliniche ma in #salaoperatoria non c'è: arrestato #chirurgo - ANSACampania : Firma ma in sala operatoria non c'è, arrestato chirurgo - telodogratis : Firma l’intervento ma in sala operatoria non c’è, arrestato chirurgo - ilgiornalelocal : Firma, ma in sala operatoria è assente: arrestato chirurgo - ottopagine : Firma documenti degli interventi ma non è in sala operatoria. Arrestato chirurgo #Napoli -