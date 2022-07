Chicago Med 6 trama episodi 22 luglio 2022 su Italia 1 (Di venerdì 22 luglio 2022) Chicago Med 6 torna stasera in tv venerdì 22 luglio 2022 in prima serata su Italia 1 la sesta stagione della serie tv per la prima volta in chiaro. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Chicago Med 6 trama episodio 1 Quando tutto è cambiato. La pandemia da Covid-19 fa irruzione nella sceneggiatura. Ritroviamo i nostri protagonisti alle prese con l’emergenza sanitaria. Tutto lo staff del Gaffney è coinvolto nelle nuove procedure, ma sono il dottor Choi, il dottor Lanik e April quelli che combattono in prima linea al pronto soccorso. Nel frattempo, Will tratta una paziente che si è infortunata a un braccio e la cui anamnesi, costellata da cadute, non può che insospettirlo. Si trova, ... Leggi su cubemagazine (Di venerdì 22 luglio 2022)Med 6 torna stasera in tv venerdì 22in prima serata su1 la sesta stagione della serie tv per la prima volta in chiaro. Ecco di seguitoe anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICAMed 6o 1 Quando tutto è cambiato. La pandemia da Covid-19 fa irruzione nella sceneggiatura. Ritroviamo i nostri protagonisti alle prese con l’emergenza sanitaria. Tutto lo staff del Gaffney è coinvolto nelle nuove procedure, ma sono il dottor Choi, il dottor Lanik e April quelli che combattono in prima linea al pronto soccorso. Nel frattempo, Will tratta una paziente che si è infortunata a un braccio e la cui anamnesi, costellata da cadute, non può che insospettirlo. Si trova, ...

Teleblogmag : Ecco tutti gli appuntamenti televisivi della serata! #GuidaTV - hearts4coups : da domani sera chicago med su italia uno DA DOMANI SERA CHICAGO MED SU ITALIA UNO - linosmoon_ : @hearts4coups MA HAI VISTO CHE METTONO CHICAGO MED - fe55055 : In treno c’è una tizia che sta guardando chicago med lol È apparso il faccione di Will sullo schermo haha - AlexNick_24 : Prime ha caricato quasi tutte le stagioni di One Chicago. -Chicago pd: 1-7 -Chicago fire: 1-8 -Chicago med: 1-5 Me… -