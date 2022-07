"Chi ha suggerito a Berlusconi..." Gelmini travolge Forza Italia, le accuse più pesanti (Di venerdì 22 luglio 2022) Maria Stella Gelmini vuota il sacco: “Forza Italia ci ha estromesso, ho parlato con Gianni Letta, ma non con Berlusconi. Avvisati a cose fatte. Appiattiti su Salvini e Meloni che volevano il voto”. Ospite di In Onda, il talk politico di La7, venerdì 22 luglio, la ministra se la prende con il “cerchio magico” che a suon di lusinghe ha convinto Silvio Berlusconi, fondatore di Forza Italia, a seguire la Lega per far cadere il governo Draghi dopo la crisi innescata dal M5s. Una decisione che ha portato Renato Brunetta, Mara Carfagna e la stessa Gelmini a dire addio al partito in cui hanno militato per anni. “Abbiamo provato a far cambiare idea al presidente, non ci siamo riusciti – ha rivelato Gelmini -. Chi ha suggerito a ... Leggi su iltempo (Di venerdì 22 luglio 2022) Maria Stellavuota il sacco: “ci ha estromesso, ho parlato con Gianni Letta, ma non con. Avvisati a cose fatte. Appiattiti su Salvini e Meloni che volevano il voto”. Ospite di In Onda, il talk politico di La7, venerdì 22 luglio, la ministra se la prende con il “cerchio magico” che a suon di lusinghe ha convinto Silvio, fondatore di, a seguire la Lega per far cadere il governo Draghi dopo la crisi innescata dal M5s. Una decisione che ha portato Renato Brunetta, Mara Carfagna e la stessaa dire addio al partito in cui hanno militato per anni. “Abbiamo provato a far cambiare idea al presidente, non ci siamo riusciti – ha rivelato-. Chi haa ...

