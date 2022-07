Chi era Luca Serianni, il linguista morto dopo essere stato investito a Ostia. FOTO (Di venerdì 22 luglio 2022) Nato a Roma il 30 ottobre 1947, era considerato una delle figure più autorevoli tra gli studiosi della lingua italiana. Socio nazionale dell'Accademia Nazionale dei Lincei, della Crusca e dell’Arcadia, nel 2006 era stato nominato dall'allora ministro dei Beni Culturali presidente di una "Commissione tecnica con il compito di procedere a un complessivo esame del linguaggio e della terminologia in materia di beni e attività culturali e di elaborare le relative proposte" Leggi su tg24.sky (Di venerdì 22 luglio 2022) Nato a Roma il 30 ottobre 1947, era considerato una delle figure più autorevoli tra gli studiosi della lingua italiana. Socio nazionale dell'Accademia Nazionale dei Lincei, della Crusca e dell’Arcadia, nel 2006 eranominato dall'allora ministro dei Beni Culturali presidente di una "Commissione tecnica con il compito di procedere a un complessivo esame del linguaggio e della terminologia in materia di beni e attività culturali e di elaborare le relative proposte"

