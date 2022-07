Centrodestra, Meloni incontra Berlusconi (Di venerdì 22 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Incontro a Roma tra il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, e il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Nel corso del colloquio i due leader hanno convenuto sulla necessità di lavorare, anche d'accordo con il leader della Lega Matteo Salvini, alla convocazione nei primi giorni della prossima settimana di un vertice del Centrodestra, per affrontare i nodi politici dopo lo scioglimento delle Camere e in vista delle elezioni politiche. Lo fanno sapere fonti dei due partiti. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Incontro a Roma tra il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia, e il presidente di Forza Italia, Silvio. Nel corso del colloquio i due leader hanno convenuto sulla necessità di lavorare, anche d'accordo con il leader della Lega Matteo Salvini, alla convocazione nei primi giorni della prossima settimana di un vertice del, per affrontare i nodi politici dopo lo scioglimento delle Camere e in vista delle elezioni politiche. Lo fanno sapere fonti dei due partiti. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).

