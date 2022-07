“C'entra Camilla”. Meghan, l'ultima biografia bomba fa saltare i nervi a Corte (Di venerdì 22 luglio 2022) “Chissà se avrà i capelli rossi afro”. Sarebbe questa la frase che ha mandato su tutte le furie Meghan Markle e Harry d'Inghilterra. Chi l'ha pronunciata? Camilla Parker Bowles, futura regina d'Inghilterra. Sarebbe lei la razzista alla Corte di Sua Maestà Elisabetta II. Tom Bower, l'autore dell'esplosiva biografia “Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors” ha scritto: “Il sospetto dei Sussex che la duchessa di Cornovaglia avesse fatto commenti razzisti su Archie (non ancora nato, nda) aveva alimentato la loro spaventosa denuncia dell'intera famiglia reale”. In alcuni estratti del libro, pubblicati da PageSix, si legge che la duchessa di Conrovaglia avrebbe fatto un'osservazione su come sarebbero stati i capelli del futuro figlio di Meghan e Harry poco dopo che la loro ... Leggi su iltempo (Di venerdì 22 luglio 2022) “Chissà se avrà i capelli rossi afro”. Sarebbe questa la frase che ha mandato su tutte le furieMarkle e Harry d'Inghilterra. Chi l'ha pronunciata?Parker Bowles, futura regina d'Inghilterra. Sarebbe lei la razzista alladi Sua Maestà Elisabetta II. Tom Bower, l'autore dell'esplosiva“Revenge:, Harry and the War Between the Windsors” ha scritto: “Il sospetto dei Sussex che la duchessa di Cornovaglia avesse fatto commenti razzisti su Archie (non ancora nato, nda) aveva alimentato la loro spaventosa denuncia dell'intera famiglia reale”. In alcuni estratti del libro, pubblicati da PageSix, si legge che la duchessa di Conrovaglia avrebbe fatto un'osservazione su come sarebbero stati i capelli del futuro figlio die Harry poco dopo che la loro ...

