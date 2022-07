Celebrazioni per i 25 anni della Federazione lucana in Argentina (Di venerdì 22 luglio 2022) “Queste manifestazioni diventano le giuste occasioni per evidenziare il prezioso apporto che le comunità lucane all’estero possono dare alla promozione della Basilicata nel mondo. Un lavoro quotidiano svolto con dedizione e affetto verso la regione d’origine”. Così il presidente del Consiglio regionale della Basilicata e della C.R.L.M., Carmine Cicala, alla celebrazione ufficiale del 25° anniversario della Federazione lucana in Argentina, tenutasi domenica 3 luglio. Il presidente ha ringraziato la presidente uscente, Lucia Martino, per il: “lavoro svolto egregiamente in questi ultimi anni e per aver saputo consegnare la guida della Federazione a Diego De Marco, esempio della nuova ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 22 luglio 2022) “Queste manifestazioni diventano le giuste occasioni per evidenziare il prezioso apporto che le comunità lucane all’estero possono dare alla promozioneBasilicata nel mondo. Un lavoro quotidiano svolto con dedizione e affetto verso la regione d’origine”. Così il presidente del Consiglio regionaleBasilicata eC.R.L.M., Carmine Cicala, alla celebrazione ufficiale del 25°versarioin, tenutasi domenica 3 luglio. Il presidente ha ringraziato la presidente uscente, Lucia Martino, per il: “lavoro svolto egregiamente in questi ultimie per aver saputo consegnare la guidaa Diego De Marco, esempionuova ...

