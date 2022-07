C’è troppo poco rame per raggiungere gli obiettivi della transizione energetica (Di venerdì 22 luglio 2022) La transizione energetica rischia di fallire (anche) a causa di un ostacolo a volte sottovalutato, ma ormai impossibile da ignorare. Stiamo parlando della carenza di rame, una sorta di «nuovo petrolio» nell’epoca in cui la crisi delle materie prime sta mettendo i bastoni tra le ruote di chi sta lavorando concretamente per combattere la crisi climatica. Perché il rame è così importante in ottica green? Ogni turbina eolica ne utilizza circa 28.500 chilogrammi. Un impianto fotovoltaico 5,5 tonnellate per ogni Megawatt (MW) di energia prodotta. Il solare e l’eolico offshore hanno rispettivamente bisogno di due e cinque volte più rame per Megawatt di capacità installata rispetto all’energia generata tramite gas naturale o carbone. In più, secondo Bloomberg Technology, le auto elettriche ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 22 luglio 2022) Larischia di fallire (anche) a causa di un ostacolo a volte sottovalutato, ma ormai impossibile da ignorare. Stiamo parlandocarenza di, una sorta di «nuovo petrolio» nell’epoca in cui la crisi delle materie prime sta mettendo i bastoni tra le ruote di chi sta lavorando concretamente per combattere la crisi climatica. Perché ilè così importante in ottica green? Ogni turbina eolica ne utilizza circa 28.500 chilogrammi. Un impianto fotovoltaico 5,5 tonnellate per ogni Megawatt (MW) di energia prodotta. Il solare e l’eolico offshore hanno rispettivamente bisogno di due e cinque volte piùper Megawatt di capacità installata rispetto all’energia generata tramite gas naturale o carbone. In più, secondo Bloomberg Technology, le auto elettriche ...

