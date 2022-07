CdS – Inter, a Lens la terza amichevole della stagione: Sanchez ancora escluso (Di venerdì 22 luglio 2022) 2022-07-22 23:02:23 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere: L’Inter è partita alla volta di Lens, dove nel tardo pomeriggio di sabato (inizio ore 18.30), la squadra di Simone Inzaghi affronterà il Lens nella terza amichevole estiva del programma di preparazione del campionato. Inter, sabato nuovo test a Lens Dopo il 4-1 al Lugano e il 2-2 contro il Monaco a Ferrara i nerazzurri saranno di scena al Bollaert-Delelis di Lens contro i giallorossi, che hanno chiuso l’ultima Ligue 1 al 7° posto. Il tecnico, che in settimana ha fatto disputare ai suoi anche un allenamento congiunto con il Novara concluso con una partita amichevole non ufficiale conclusasi 8-1, si aspetta qualche altro passo avanti a livello di ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 22 luglio 2022) 2022-07-22 23:02:23 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere: L’è partita alla volta di, dove nel tardo pomeriggio di sabato (inizio ore 18.30), la squadra di Simone Inzaghi affronterà ilnellaestiva del programma di preparazione del campionato., sabato nuovo test aDopo il 4-1 al Lugano e il 2-2 contro il Monaco a Ferrara i nerazzurri saranno di scena al Bollaert-Delelis dicontro i giallorossi, che hanno chiuso l’ultima Ligue 1 al 7° posto. Il tecnico, che in settimana ha fatto disputare ai suoi anche un allenamento congiunto con il Novara concluso con una partitanon ufficiale conclusasi 8-1, si aspetta qualche altro passo avanti a livello di ...

