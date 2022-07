Catania, donna in terapia intensiva dopo la puntura della «Caravella portoghese» (Di venerdì 22 luglio 2022) Stava nuotando nelle acque delle Isole Ciclopi, i faraglioni davanti ad Aci Trezza, nel Catanese, la donna che ora è ricoverata nel reparto di terapia intensiva al Policlinico San Marco di Catania. Secondo quanto si apprende, sarebbe stata punta da una Caravella portoghese. La donna, tornata a riva, aveva iniziato ad accusare mal di testa e nausea. Nel giro di pochi minuti le condizioni della donna, con patologie pregresse, si erano aggravate: prima vomito e poi attacchi di panico, difficoltà respiratorie e aritmia cardiaca. «Sintomi così importanti e lesioni cutanee lasciano immaginare che si tratti della puntura di una Caravella portoghese», ha spiegato a Repubblica ... Leggi su open.online (Di venerdì 22 luglio 2022) Stava nuotando nelle acque delle Isole Ciclopi, i faraglioni davanti ad Aci Trezza, nel Catanese, lache ora è ricoverata nel reparto dial Policlinico San Marco di. Secondo quanto si apprende, sarebbe stata punta da una. La, tornata a riva, aveva iniziato ad accusare mal di testa e nausea. Nel giro di pochi minuti le condizioni, con patologie pregresse, si erano aggravate: prima vomito e poi attacchi di panico, difficoltà respiratorie e aritmia cardiaca. «Sintomi così importanti e lesioni cutanee lasciano immaginare che si trattidi una», ha spiegato a Repubblica ...

