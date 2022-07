Cassazione, non bastano nome e simbolo perché un partito sia fascista: la sentenza sul caso del “Movimento fasci italiani del lavoro” (Di venerdì 22 luglio 2022) Non basta l’uso del fascio littorio come simbolo o la presenza della parola “fasci” nel nome di un partito per condannarlo di apologia di fascismo. A stabilirlo è la Corte di Cassazione che con la sentenza depositata il 20 luglio (n. 28565) conferma l’assoluzione in primo grado nei confronti dei nove membri dell’associazione politica Movimento fasci italiani del lavoro (Mfl). Nel 2017, la lista aveva partecipato alle elezioni comunali di Sermide e Felonica, in provincia di Mantova, presentando come candidata sindaco Fiamma Negrini, figlia del leader Claudio, ottenendo il 10% dei voti ed entrando nel consiglio. La Procura di Mantova li accusò di «ricostruzione del ... Leggi su open.online (Di venerdì 22 luglio 2022) Non basta l’uso delo littorio comeo la presenza della parola “” neldi unper condannarlo di apologia dismo. A stabilirlo è la Corte diche con ladepositata il 20 luglio (n. 28565) conferma l’assoluzione in primo grado nei confronti dei nove membri dell’associazione politicadel(Mfl). Nel 2017, la lista aveva partecipato alle elezioni comunali di Sermide e Felonica, in provincia di Mantova, presentando come candidata sindaco Fiamma Negrini, figlia del leader Claudio, ottenendo il 10% dei voti ed entrando nel consiglio. La Procura di Mantova li accusò di «ricostruzione del ...

PagellaPolitica : ?? Renzi aveva annunciato che questa mattina avrebbe depositato in Cassazione il quesito per abolire il reddito di c… - chicomari78 : RT @giuslavoristi: [1/2] Il dipendente a tempo parziale non ha obblighi di autorizzazione/comunicazione per incarichi extra istituzionali,… - giuslavoristi : [1/2] Il dipendente a tempo parziale non ha obblighi di autorizzazione/comunicazione per incarichi extra istituzion… - SirNeneBanBot14 : RT @chil_q: CORTE DI CASSAZIONE PEDOPORNOGRAFIA DOMESTICA alle SS.UU. la questione della (ir)rilevanza penale del c.d. sexting primario… - UrbimanoOrbi : @CdSinforma @CorteContiPress @AllieviSNA @cassazione_net @FrancoFrattini @AvvocatiUna @lamministrativo @CNF_it… -