Casarini non si dà pace sul prossimo ministro dell’Interno, Salvini lo sfotte: «Aperitivo?» (Di venerdì 22 luglio 2022) La prospettiva di un governo di centrodestra e di un ministro dell’Interno che si dia la missione di difendere i confini sembra agitare parecchio il sonno di Luca Casarini, capomissione di Mediterranea Saving Humans. L’ex leader no global, infatti, in queste ore è stato protagonista di un nervoso e reiterato scambio di battute con Matteo Salvini, dopo che quest’ultimo aveva rilanciato sui suoi social il tema del contrasto all’immigrazione illegale. Il botta e risposta tra Salvini e Casarini «Tornare a difendere i confini italiani dopo i ripetuti fallimenti della Lamorgese: lo farà il prossimo ministro dell’Interno. Voi che ne dite, amici?», ha scritto ieri il leader della Lega, postando una sua foto con sullo sfondo un barcone di ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 22 luglio 2022) La prospettiva di un governo di centrodestra e di unche si dia la missione di difendere i confini sembra agitare parecchio il sonno di Luca, capomissione di Mediterranea Saving Humans. L’ex leader no global, infatti, in queste ore è stato protagonista di un nervoso e reiterato scambio di battute con Matteo, dopo che quest’ultimo aveva rilanciato sui suoi social il tema del contrasto all’immigrazione illegale. Il botta e risposta tra«Tornare a difendere i confini italiani dopo i ripetuti fallimenti della Lamorgese: lo farà il. Voi che ne dite, amici?», ha scritto ieri il leader della Lega, postando una sua foto con sullo sfondo un barcone di ...

