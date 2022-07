Carovita: tra inflazione e aumento dei prezzi, bruciati quasi 1800 euro pro capite in tre anni (Di venerdì 22 luglio 2022) La fiammata dei prezzi ha reso più leggeri i portafogli degli italiani che hanno perso 1.756 euro a testa in tre anni (-9,1%). Tra giugno 2019 e giugno 2022, il reddito pro-capite è diminuito in valore assoluto soprattutto nel Nord-Est, con un -2.104 euro. Ma in termini relativi l’inflazione ha toccato principalmente il Mezzogiorno: -10%. La Regione più colpita è stata il Trentino-Alto Adige, con una perdita del potere di acquisto di 2.962 euro (-12,3%). È quanto evidenzia un’analisi del Centro studi Tagliacarne sull’impatto dell’indice Istat dei prezzi al consumo sul reddito degli italiani nell’ultimo triennio. La Regione più colpita è il Trentino Alto Adige, ma il Sud rischia di più «Le regioni del Mezzogiorno rischiano di essere discriminate non ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 22 luglio 2022) La fiammata deiha reso più leggeri i portafogli degli italiani che hanno perso 1.756a testa in tre(-9,1%). Tra giugno 2019 e giugno 2022, il reddito pro-è diminuito in valore assoluto soprattutto nel Nord-Est, con un -2.104. Ma in termini relativi l’ha toccato principalmente il Mezzogiorno: -10%. La Regione più colpita è stata il Trentino-Alto Adige, con una perdita del potere di acquisto di 2.962(-12,3%). È quanto evidenzia un’analisi del Centro studi Tagliacarne sull’impatto dell’indice Istat deial consumo sul reddito degli italiani nell’ultimo triennio. La Regione più colpita è il Trentino Alto Adige, ma il Sud rischia di più «Le regioni del Mezzogiorno rischiano di essere discriminate non ...

Mary85835083 : RT @Felyorfelix: #PanamaProtesta #PanamaProtest #Panama sull'orlo del collasso sociale tra manifestazioni e scontri per protestare contro… - Marc30680 : RT @Felyorfelix: #PanamaProtesta #PanamaProtest #Panama sull'orlo del collasso sociale tra manifestazioni e scontri per protestare contro… - Frizzante1 : RT @pietrogranero: PANAMA NEL CAOS Panama sull'orlo del collasso sociale tra manifestazioni e scontri per protestare contro il carovita. h… - NelaBombelli : RT @Felyorfelix: #PanamaProtesta #PanamaProtest #Panama sull'orlo del collasso sociale tra manifestazioni e scontri per protestare contro… - gurulku : RT @pietrogranero: PANAMA NEL CAOS Panama sull'orlo del collasso sociale tra manifestazioni e scontri per protestare contro il carovita. h… -