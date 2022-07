Canone Rai, arriva la svolta: cosa cambia per gli italiani (Di venerdì 22 luglio 2022) Da diversi anni tutti i cittadini italiani che possiedono un televisore devono pagare il Canone Rai e lo fanno tramite la bolletta elettrica. Ma le cose potrebbero mutare in breve tempo. C’è chi da tempo chiede al Governo che cambino le regole per il Canone Rai. Canone Rai, cosa cambia Tutte le famiglie che possiedono un televisore in Italia pagano 100 euro all’anno il Canone Rai. Gli italiani pagano nel bollettino i primi 70 euro, mentre gli altri 30 euro saranno pagati nelle fatture successive. L’importo del Canone Rai viene ad aggiungersi alla bolletta dei possessori di contatore elettrico. Questo procedimento però dovrà essere cambiato in quando, la tassa dovrà essere conforme alle normative dettate dall’Unione ... Leggi su tvzap (Di venerdì 22 luglio 2022) Da diversi anni tutti i cittadiniche possiedono un televisore devono pagare ilRai e lo fanno tramite la bolletta elettrica. Ma le cose potrebbero mutare in breve tempo. C’è chi da tempo chiede al Governo che cambino le regole per ilRai.Rai,Tutte le famiglie che possiedono un televisore in Italia pagano 100 euro all’anno ilRai. Glipagano nel bollettino i primi 70 euro, mentre gli altri 30 euro saranno pagati nelle fatture successive. L’importo delRai viene ad aggiungersi alla bolletta dei possessori di contatore elettrico. Questo procedimento però dovrà essereto in quando, la tassa dovrà essere conforme alle normative dettate dall’Unione ...

