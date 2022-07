Campania, Fondo regionale per la crescita: erogati 30 milioni a 336 Pmi e professionisti (Di venerdì 22 luglio 2022) Grande successo per il Fondo regionale per la crescita, strumento finanziario promosso dalla Regione Campania e gestito dalla sua società in house Sviluppo Campania per sostenere la ripartenza post covid delle attività produttive. Pervenute più di 5.000 istanze di finanziamento, per cui ai 200 milioni previsti si andranno ad aggiungere altri 100 milioni di risorse messe a disposizione. In meno di due mesi, Sviluppo Campania ha già erogato finora 30 milioni di euro a 336 tra imprese e liberi professionisti. Il Fondo regionale per la crescita prevede un contributo a Fondo perduto e un finanziamento agevolato finalizzato al supporto degli investimenti di ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 22 luglio 2022) Grande successo per ilper la, strumento finanziario promosso dalla Regionee gestito dalla sua società in house Sviluppoper sostenere la ripartenza post covid delle attività produttive. Pervenute più di 5.000 istanze di finanziamento, per cui ai 200previsti si andranno ad aggiungere altri 100di risorse messe a disposizione. In meno di due mesi, Sviluppoha già erogato finora 30di euro a 336 tra imprese e liberi. Ilper laprevede un contributo aperduto e un finanziamento agevolato finalizzato al supporto degli investimenti di ...

