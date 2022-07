Camere sciolte | ma i vitalizi dei parlamentari sono salvi per pochi giorni

Leggi su webmagazine24

(Di venerdì 22 luglio 2022)garantiti nonostante lo scioglimento anticipato delle. La data del 24 settembre infatti è la data che consente aila pensione. Per i deputati e senatori al primo mandato infatti si arriva al raggiungimento del tempo necessari per far scattare il meccanismo che da diritto alla pensione. E la data del 25 settembre L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::, oggi l’esame alla Camera: Senato dice No a proposta M5s di accelerare Chiarimenti sui Tagli ai, a chi spetterà