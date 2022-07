Calenda a Letta | «Noi mai in cartelli elettorali che vanno dall' estrema sinistra a Di Maio» Cangini aderisce ad Azione dopo aver lasciato Forza Italia

fattoquotidiano : “Pagina nera per l’Italia”. “Tragica scelta”. “Decisione folle”. Da Di Maio a Gelmini fino a Letta e Calenda: la de… - doomboy : RT @lefrasidiosho: Quando è agosto e devi cercare un compagno di viaggio #Letta #M5S #Fratoianni #Renzi #Calenda #25settembre #elezioni htt… - angelo_falanga : RT @lefrasidiosho: Quando è agosto e devi cercare un compagno di viaggio #Letta #M5S #Fratoianni #Renzi #Calenda #25settembre #elezioni htt… - Axeldml2 : RT @ItalicaTestudo: I 5s sperano di tornare con il Pd (..??) #Letta cerca nuovi alleati ma non vuole #Renzi Di Maio boccia #Conte a prescind… - Axeldml2 : RT @lefrasidiosho: Quando è agosto e devi cercare un compagno di viaggio #Letta #M5S #Fratoianni #Renzi #Calenda #25settembre #elezioni htt… -

Il presidente della Repubblica ha sciolto il Parlamento, si vota il 25 settembre. "Non era possibile formare una nuova maggioranza - ha detto Mattarella dopo le dimissioni di Draghi - . Ma restano ...Un'alleanza- Conte non basterebbe . L'unica opzione per un ribaltone alle elezioni del 25 settembre, sarebbe un ' polo progressista' che tenga dentro tutti, daa Toti, da Renzi a Di ...Entornointeligente.com / ROMA. – Il Pd strappa dal M5s e dà il via alla campagna elettorale cambiando schema in corsa: «Lanceremo una proposta al Paese per essere vincenti alle elezioni – dice il segr ...Intanto Calenda gela il segretario dem: “Noi mai in cartelli elettorali che vanno dall’estrema sinistra a Di Maio” ...