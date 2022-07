Caldo spaventoso: si deformano le rotaie dei treni e della metro (Di venerdì 22 luglio 2022) Il Caldo record di questi giorni, a quota 40 gradi, sta creando problemi a ogni livello. A La Spezia un treno ha sviato a causa della deformazione di un binario. A Milano la metro ha dovuto procedere rallentando sensibilmente per l’iper calore delle rotaie. Il primo caso riguarda la città ligure. È avvenuto all’interno dell’area portuale della Spezia. Il locomotore trainava un convoglio merci nei pressi della stazione di La Spezia Marittima. L’incidente ha causato l’interruzione della circolazione. Non ci sono stati feriti. Lo svio è avvenuto nei pressi di un deviatoio, fanno sapere dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale. Lì le tolleranze previste per la dilatazione del metallo sono più limitate. Foto Ansa/Mourad Balti TouatiProblemi dovuti alle ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 22 luglio 2022) Ilrecord di questi giorni, a quota 40 gradi, sta creando problemi a ogni livello. A La Spezia un treno ha sviato a causadeformazione di un binario. A Milano laha dovuto procedere rallentando sensibilmente per l’iper calore delle. Il primo caso riguarda la città ligure. È avvenuto all’interno dell’area portualeSpezia. Il locomotore trainava un convoglio merci nei pressistazione di La Spezia Marittima. L’incidente ha causato l’interruzionecircolazione. Non ci sono stati feriti. Lo svio è avvenuto nei pressi di un deviatoio, fanno sapere dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale. Lì le tolleranze previste per la dilatazione del metallo sono più limitate. Foto Ansa/Mourad Balti TouatiProblemi dovuti alle ...

clownato : Questa temperatura mi ricorda in modo spaventoso il 'Mondo Sommerso' di Ballard. ?? #caldo - iw4nnabey0urs : @_rauhlstube per un concerto che inizia alle 21.30. ciò significa stare sul terreno del pit per 7 ore con 40 gradi.… - pinklight22 : RT @M49liberorso: Hanno chiamato l’anticiclone Apocalisse 4800 perché Fratelli d’Italia sarebbe stato troppo spaventoso #caldo #caldorecord… - maurovanetti : @El_Pinta Sai che avevo letto da qualche parte che il caldo genera un aumento spaventoso, ma tipo del 100% o più, d… - marcobertozzi : RT @M49liberorso: Hanno chiamato l’anticiclone Apocalisse 4800 perché Fratelli d’Italia sarebbe stato troppo spaventoso #caldo #caldorecord… -