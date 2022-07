Caldo record, cedono pure le rotaie: metro rallentata a Milano e deragliamento a La Spezia (Di venerdì 22 luglio 2022) Temperature che veleggiano anche oltre i 40 gradi e rotaie che diventano così incandescenti da far deragliare i treni. È uno scenario davvero critico quello che si sta delineando in Italia in questi giorni di Caldo record che non darà tregua neanche di notte e che, secondo gli esperti, potrebbe provocare un «eccesso di mortalità». Domenica 19 città da bollino rosso: ecco quali sono Attualmente le città a bollino rosso, ovvero segnalate dal ministero della Salute per il più alto livello d’allerta (il 3), sono 16: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona e Viterbo. Da Domenica, però, diventeranno 19: anche a Civitavecchia, Pescara e Venezia, attualmente al livello di allerta 2, quindi arancioni, la situazione si farà critica al ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 22 luglio 2022) Temperature che veleggiano anche oltre i 40 gradi eche diventano così incandescenti da far deragliare i treni. È uno scenario davvero critico quello che si sta delineando in Italia in questi giorni diche non darà tregua neanche di notte e che, secondo gli esperti, potrebbe provocare un «eccesso di mortalità». Domenica 19 città da bollino rosso: ecco quali sono Attualmente le città a bollino rosso, ovvero segnalate dal ministero della Salute per il più alto livello d’allerta (il 3), sono 16: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina,, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona e Viterbo. Da Domenica, però, diventeranno 19: anche a Civitavecchia, Pescara e Venezia, attualmente al livello di allerta 2, quindi arancioni, la situazione si farà critica al ...

