Caldo | per precauzione i treni della linea 2 verde della metro di Milano a marcia ridotta

Il Caldo estremo non incide anche sui trasporti su ferro. La temperatura delle rotaie della linea 2 (verde) della metropolitana milanese, nel suo tratto scoperto, è giunta al di sopra dei 57-60 gradi, e, come previsto dai protocolli ferroviari, Atm, secondo quanto si è saputo per la prima volta, ha rallentato i convogli per "precauzione". Il tratto interessato si snoda per alcune stazioni sia a est, verso Cologno e Gessate e a ovest verso Assago. I disagi potrebbero interessare anche la restante parte della linea verde, non invece tutta la rete metropolitana milanese.

