Caldo, a Firenze superata la concentrazione massima di ozono nell'aria - Cronaca - lanazione.it (Di venerdì 22 luglio 2022) Firenze nella morsa del Caldo Per approfondire : Articolo : Ondata di Caldo estivo, anziani a rischio: "Sos disidratazione e colpi di calore" Articolo : Emergenza Caldo, come proteggere i bambini A ... Leggi su lanazione (Di venerdì 22 luglio 2022)a morsa delPer approfondire : Articolo : Ondata diestivo, anziani a rischio: "Sos disidratazione e colpi di calore" Articolo : Emergenza, come proteggere i bambini A ...

HomogenicUtopia : Visto il caldo, penso alle vacanze natalizie. Due/tre giorni tra Firenze e Venezia ci starebbero proprio bene. - ben_natale : @Giulio_Firenze Ormai quando inizio a leggere mi viene l'ansia.. ma andrò fino in fondo sperando in buone notizie.… - lucia_pal : @Giulio_Firenze Sembra che l'estremo sud si salverà dal caldo estremo, o è una pia illusione? - Paolo_r10 : @Giulio_Firenze Giulio, una curiosità. Non è strano che il Tirreno sia più caldo dell'Adriatico? Mi sembrava che la… - DelgeIl : @JollyRoger____ Ho visto che ci sono 40 e passa gradi a Firenze. C'è più caldo della death Valley. Suda persino il… -