Calciomercato Venezia, due innesti d’esperienza per Javorcic (Di venerdì 22 luglio 2022) Il Venezia è tra le nobili decadute dell’ultima Serie A, che ha fatto vittime illustri come Cagliari e Genoa. I lagunari, quindi, si stanno muovendo sul Calciomercato, nella speranza di centrare subito la risalita verso la massima serie. La prossima Serie B sarà una delle più complesse degli ultimi anni, e lo sa bene mister Javorcic, che si è seduto sulla panchina dei veneti dopo aver compiuto un capolavoro alla guida del Sudtirol nella passata Serie C. La serie cadetta, tuttavia, presenta parecchie insidie in più e per questo il tecnico croato vorrebbe inserire in rosa qualche elemento d’esperienza. Un segnale che la dirigenza arancioneroverde parrebbe aver colto, dal momento che potrebbe presto chiudere per due colpi in entrata che possiedano tale caratteristica. Calciomercato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 22 luglio 2022) Ilè tra le nobili decadute dell’ultima Serie A, che ha fatto vittime illustri come Cagliari e Genoa. I lagunari, quindi, si stanno muovendo sul, nella speranza di centrare subito la risalita verso la massima serie. La prossima Serie B sarà una delle più complesse degli ultimi anni, e lo sa bene mister, che si è seduto sulla panchina dei veneti dopo aver compiuto un capolavoro alla guida del Sudtirol nella passata Serie C. La serie cadetta, tuttavia, presenta parecchie insidie in più e per questo il tecnico croato vorrebbe inserire in rosa qualche elemento. Un segnale che la dirigenza arancioneroverde parrebbe aver colto, dal momento che potrebbe presto chiudere per due colpi in entrata che possiedano tale caratteristica....

ObKnight_ : Salgo su un taxi per andar via da auronzo e mi dice che prima era stato caricato luis alberto per un volo privato d… - karda70 : RT @psb_original: Calciomercato Venezia - Offerta del Torino per Cuisance: i dettagli #SerieB - psb_original : Calciomercato Venezia - Offerta del Torino per Cuisance: i dettagli #SerieB - TuttoVenezia : #Javorcic: 'Lavorato con grande concetrazione e disciplina, i nuovi hanno iniziato subito a lavorare duramente'… - MARCO196913 : RT @NicoSchira: Volata a quattro per il centrocampista dell’#ASRoma Salvatore #Pezzella: in lizza #Triestina, #Pescara, #Venezia e #Cittade… -