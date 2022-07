Calciomercato Serie A LIVE | ora l’Inter rinnova Skriniar | Roma su Zagadou | Belotti verso il Dortmund

(Di venerdì 22 luglio 2022): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. VENERDI 22 LUGLIO Ancora in cerca di squadra,è finito nel mirino del Borussia(CLICCA QUI), per la difesa spunta lo svincolato(CLICCA QUI)Niente cessione, anzi rinnovo:e Srkiniar ancora avanti insieme (CLICCA QUI) GIOVEDI 21 LUGLIO Suggestione ...

DiMarzio : #Calciomercato I @juventusfc, #Bremer ha completato le visite mediche: ora la firma - DiMarzio : .@sscnapoli, #Kim del #Fenerbahce sempre più vicino - calciomercatoit : ?? - infogoal_it : Il #Lecce sulle tracce del miglior assist-man della Serie B? Il club alza un muro: 'Non si tocca' #Calciomercato… - Keith70519776 : RT @calciomercatoit: ?? -

Sky Sport

... classe 2003, è subentrato come difensore centrale nel secondo tempo dell'amichevole contro la Portimonense, squadra che milita nella massimaportoghese.ROMA: I NOMI SUL TACCUINO ...Soprattutto quando c'è di mezzo il. Comunicazione molto americana, figlia dell'imprinting della famiglia Commisso , che ha trovato in Marco Pini , grafico anche per la LegaB, un'... Calciomercato, top 11 degli acquisti dell'estate 1999: in Italia arriva Shevchenko Il Latina annuncia il suo nuovo acquisto, Alessandro Bersaglia. Il classe 2004 è uno degli acquisti mirati per il raggiungimento dei play-off ...Serena Landa, nata a Desio il 29 marzo 2001, è una nuova calciatrice del Napoli Femminile. Arriva in prestito dalla Roma, proprietaria ...