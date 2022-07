Calciomercato Serie A LIVE | ora l’Inter rinnova Skriniar | Belotti verso il Dortmund | Tottenham su Zaniolo

DiMarzio : #Calciomercato #LegaPro | Il #Gubbio riabbraccia il difensore #Bonini e accoglie il terzino destro ex #Campobasso… - DiMarzio : #Calciomercato I @juventusfc, #Bremer ha completato le visite mediche: ora la firma - calciomercatoit : ?? - CalcioOggi : Calciomercato, le notizie del 22 luglio: Pinamonti, c’è l’Atalanta; Zagadou-Roma, fortissimo interesse - Corriere d… - Ftbnews24 : Calciomercato Parma, Krause sogna in grande: un attaccante top per puntare alla Serie A #SerieA -

Corriere dello Sport

I due club italiani stavano provando a trovare l'intesa col giocatore, per poi eventualmente cercare quella con il club norvegese per anticipare di qualche mese l'arrivo di Solbakken inA. Un ...Il difensore centrale classe '98 è stato acquistato dai bianconeri nella scorsa sessione invernale die lasciato per 6 mesi in prestito al Frosinone. Rientrato a Torino, Gatti vuole ... Calciomercato serie C, Cesena: dall'Alessandria arriva Prestia La regione Marche non è soltanto ottimo cibo, località affascinanti fra mare e monti, e tante attività culturali. Infatti la regione affacciata sull’Adriatico è anche una zona in cui lo sport è un ele ...In questa sessione di calciomercato il Lecce potrebbe salutare il giovane Piazza, diretto verso il Messina in Serie C.