Calciomercato Roma: le richieste del PSG per Wijnaldum (Di venerdì 22 luglio 2022) Calciomercato Roma, prosegue a piccoli passi il corteggiamento al PSG per Wijnaldum: i francesi vogliono 10 milioni La Roma continua a seguire Gini Wijnaldum. Ma secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la trattativa potrebbe andare per le lunghe. Il PSG infatti chiede 10 milioni per il cartellino del calciatore e con l'ingaggio di 7 milioni per questa stagione pagato totalmente dal club acquirente. Per questo motivo è difficile che la trattativa possa avere qualche accelerata nelle prossime ore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

